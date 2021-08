PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 août - Ligue Europa

Notre pronostic: l'AZ Alkmaar bat le Celtic (2.25)

Battu 2-0 à Glasgow, l'AZ Alkmaar n'a pas été ridicule mais a surtout manqué de précision devant le but écossais. Les Néerlandais, 3e la saison passée en Eredivisie, ont les armes pour poser de sérieux problèmes au Celtic à Alkmaar. Je ne dis pas que les Bataves vont se qualifier mais je les sens capables de s'imposer devant leur public comme ils l'ont fait en matches de préparation contre le Panathinaïkos, l'OFI Crète, la Real Sociedad et le Torino. Par ailleurs, les joueurs de Glasgow ont perdu leur seule rencontre disputée à l'extérieur en championnat (2-1 sur la pelouse des Heats of Midlothian). Pour toutes ces raisons, je vous propose de faire confiance à l'AZ pour espérer doubler votre mise.

Fiabilité: 50 %

Les autres options:

Le Partizan Belgrade bat Santa Clara (1.90)

Aberdeen bat Karabag (2.15)

Antwerp bat l'Omonia Nicosie par au moins deux buts d'écart (2.30)

Cote totale des quatre paris du jour: 21.14

