PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 avril Série A - Italie

Notre pronostic : Naples gagne contre le Torino et au moins deux buts dans la rencontre (1.90)

La course au maintien face à la course à l’Europe. Voilà comment on peut résumer cette rencontre comptant pour la 33e journée en Italie entre le 16e et le 5e. Le Torino connaît une saison très compliquée avec seulement six petites victoires et n’a seulement que trois points d’avance sur le premier relégable, Cagliari, mais avec un match en moins. Pourtant les derniers résultats sont bons avec quatre rencontres sans défaite dont une victoire face la Roma (3-1) et un nul lors du derby, face à la Juve (2-2). A domicile ça va donc bien mais les Napolitains doivent gagner. La Ligue des Champions est toujours accessible avec deux points de retard sur la Juventus, 4e. Ils ont battu la Lazio au terme d’un match spectaculaire jeudi (5-2). Il faut capitaliser sur ce succès. C’est pourquoi je les vois de nouveau gagner aujourd’hui avec au moins deux buts dans la rencontre pour presque doubler la mise (1.90) !



