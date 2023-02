PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 février – Ligue 1

Notre pronostic : les deux équipes marquent entre l’OM et le PSG et Sanchez ou Mbappé buteur (1.92)

Difficile de lire ce nouveau classique. Au début du mois Marseille était enfin parvenu à battre le PSG au Vélodrome après douze ans de disette. Est-il possible de le faire deux fois d’affilée ? Les Marseillais en rêvent mais le PSG est prévenu et revanchard. Les Parisiens sortent d’un succès dans les dernières secondes face à Lille (4-3) qui pourrait faire beaucoup de bien. Surtout, à la différence du dernier duel, le Paris Saint-Germain peut compter sur Kylian Mbappé. Comme je suis très indécis pour cette rencontre, je vous propose de miser sur le fait que les deux équipes marquent avec un but de Sanchez ou de Mbappé pour presque doubler la mise.

