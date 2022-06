PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 juin - Serie A - Brésil

Notre pronostic : Sao Paulo bat la Juventude RS et plus de 1,5 but dans le match (1.90)

C'est une affiche aux enjeux différents pour les deux équipes. Sao Paulo souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. L'actuel dixième de Serie A compte dix-huit points après treize journées, à égalité avec quatre autres équipes. Mais les joueurs de Rogério Ceni sont en grande forme à domicile. Leur seule défaite de la saison dans leur antre le fut face au leader Palmeiras. Il sera donc très difficile pour la Juventude RS de réaliser un exploit. Si la lanterne rouge ne perd pas toujours hors de ses bases, elle n'y a remporté qu'une seule rencontre sur les sept dernières, toutes compétitions confondues. Je vous propose donc de miser sur un succès de Sao Paulo avec plus de 1,5 but dans le match. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.90).

