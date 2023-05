PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 mai – Ligue 2

Notre pronostic : Bordeaux gagne à Annecy (1.80)

En cas de victoire ce soir Bordeaux gardera, au minimum, ses trois points d’avance sur le FC Metz. Et pourrait même prendre la tête de la Ligue 2 si Le Havre est accroché à Bastia. Les Girondins ne peuvent donc pas passer à côté pour garder leur destin entre leurs mains. Ils ont pris treize points sur les quinze derniers possibles et n’ont perdu qu’une seule fois sur les treize dernières journées. Attention tout de même à Annecy, qui n’a pas encore assuré son maintien et pourrait le faire en cas de victoire associée à des défaites de ses poursuivants. Les Annéciens sont difficiles à bouger chez eux mais je pense que les Bordelais ont toutes les qualités pour y arriver et s’imposer.

Pariez sur Annecy - Bordeaux ici !

Les autres options :

Rodez ne perd pas contre Pau et moins de 2,5 buts (2.10)

Sassuolo ne perd pas sur la pelouse de la Sampdoria et les deux équipes marquent (1.86)

Rio Ave ne perd pas contre Famalicao et les deux équipes marquent (2.30)

Le Sporting Portugal gagne sur la pelouse du FC Vizela et au moins trois buts (1.90)

Cote totale des cinq paris du jour : 30.71