PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 mai Ligue Europa – Finale

Jour de finale en Ligue Europa ! Les Mancuniens sont logiquement favoris d’une compétition qu’ils ont déjà remporté en 2017. Après la désillusion de l’élimination en Ligue des Champions en phase de poule en décembre, les Red Devils se sont bien repris en se hissant à une marche du titre après avoir éliminé la Real Sociedad, le Milan AC, Grenade et l’AS Rome. Un très beau parcours donc pour les hommes de Solskjaer qui ont réalisé une très bonne saison en championnat avec une belle 2e place. Attention tout de même car ce soir se dresse LE spécialiste de cette compétition, Unai Emery. En effet, l’entraîneur de Villarreal a déjà remporté trois fois la compétition avec le FC Séville et atteint la finale avec Arsenal. Le voilà de nouveau tout proche d’un titre européen. Le sous-marin jaune a sorti les Gunners, le Dinamo Zagreb, le Dynamo Kiev et Salzbourg lors des phases à élimination directe. Je pense que la marche sera trop haute pour le club qui a fini 7e de Liga et c’est pourquoi je vous conseille la victoire de Manchester United pour une cote de 1.85 !

