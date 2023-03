PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 26 mars – Qualifications EURO 2024

Mon pronostic : l’Angleterre bat l’Ukraine par au moins deux buts d’écart et plus de 2,5 buts dans la rencontre (2.10 via MYMATCH)

Vainqueurs en Italie lors de la première journée de cette phase de qualification, les Anglais doivent enchaîner à Wembley face à l’Ukraine. Si la première période a été très solide il y a trois jours, la seconde l’a nettement moins été. L’Angleterre devra donc prendre en compte ces difficultés en fin de rencontre mais cela devrait le faire tout à l’heure (18h). Les Ukrainiens n’ont pas joué de match officiel pendant cette trêve dans ce groupe de cinq. Ils ont disputé une rencontre amicale contre l’équipe réserve de Brentford pour un succès 2-0. Je pense que l’Ukraine ne parviendra pas à prendre un point en Angleterre. Je pencherais même pour un succès assez net de la sélection des Three Lions, avec au moins deux buts d’écart, plus de 2,5 dans la rencontre pour plus que doubler la mise.

