PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 juin – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Humbert bat Etcheverry et au moins 32 jeux (1.66)

Redescendu à la 112e place en ne parvenant pas à défendre son titre à Halle, Ugo Humbert n'est plus du tout le même joueur qu'il y a un an. Il marchait sur l'eau à cette époque et l'on fondait de grands espoirs en ses capacités d'atteindre le top 10 mondial. Pourtant le Français ne gagne plus. Depuis son quart de finale aux Jeux Olympiques, il n'a remporté que sept rencontres sur vingt-neuf disputées. Un problème mental qu'il n'arrive pas à régler. Vainqueur d'Albot à Halle justement, Humbert s'est incliné contre Hurkacz puis, à Eastbourne, face à Monteiro. Etcheverry, son adversaire du jour n'est même pas parvenu à passer le premier tour des qualifications lors du même tournoi. C'est la chance d'Ugo. Il a, en face de lui, un joueur qui n'aime pas du tout le gazon et préfère, comme beaucoup d'Argentins, la terre battue. C'est pourquoi je vois la victoire du Français mais elle ne sera pas facile car il n'a plus aucune confiance. Je pense qu'il y aura au moins 32 jeux.

