PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 mai Ligue 1 - Barrages L1/L2

Notre pronostic : le FC Nantes ne perd pas à Toulouse et les deux équipes marquent (2.40)

Qui sera en Ligue 1 la saison prochaine ? Le TFC, auteur d'une très bonne saison en Ligue 2, voudra mettre la pression en s'imposant chez lui. 3e en championnat, les Toulousains ont sorti facilement Grenoble lors du playoff (3-0) pour avoir le droit de défier le 18e de Ligue 1. A domicile le bilan est presque parfait pour Toulouse cette année avec douze rencontres disputées pour onze victoires et un nul. La tâche sera donc difficile pour Nantes qui n'aura pas réussi à se maintenir directement dans l'élite. Pourtant les Nantais avaient enchaîné quatre succès mais ont craqué lors de la dernière journée avec ce revers face à Montpellier. Il va falloir se remettre dedans mentalement et s'appuyer sur les bonnes choses de cette fin de saison. Je pense que les joueurs en sont capables et c'est pourquoi je ne les vois pas perdre. Je pense également que les deux équipes vont marquer et qu'on pourrait voir un match spectaculaire. Un beau combiné à 2.40 !

Pariez sur Toulouse - Nantes ici !