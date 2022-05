PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 mai - Roland-Garros

Notre pronostic: Rafael Nadal bat Botic van de Zandschulp et plus de 28,5 jeux (1.94)



Avant-hier, j'avais pronostiqué Nadal et plus de 26 jeux face à Corentin Moutet et il n'en a manqué qu'un seul au Français pour que ce pari soit gagnant et vous permette de doubler la mise. Alors on remet ça aujourd'hui avec Botic van de Zanschulp (29 à l'ATP), bien plus dangereux pour Rafa que le Parisien. Le Néerlandais, 1/2 finaliste à Munich, reste sur huit victoires en onze matches sur terre battue et ne devrait pas, à mon avis, se faire laminer par Nadal. Envisager plus de 28 jeux dans cette rencontre n'a rien d'incongru avec un joueur qui a battu cette saison Auger-Aliassime, Ruud ou encore Carreno-Busta. La tête de série numéro 26 de ce Roland-Garros pourrait bien poser suffisamment de problèmes au Roi de la Porte d'Auteuil pour que le public voit au moins 29 jeux entre les deux hommes.

Fiabilité : 55 %



Les autres options :

Dimitrov bat Schwartzman et plus de 33,5 jeux (2.20)

Norrie bat Khachanov et plus de 33, jeux (2.05)



Cote totale pour les trois paris du jour: 8.75



