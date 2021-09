PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 27 septembre – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse bat Caen par au moins deux buts d’écart (2.35)

Qui parviendra à battre le Toulouse Football Club ? Depuis le début de saison, les Toulousains sont irrésistibles. Mis à part les deux nuls face à Ajaccio (2-2) et au Havre (1-1), ils n’ont fait que gagner. Les voilà logiquement premiers de Ligue 2 avec trois points d’avance sur Sochaux et un match en moins. Même si la saison est loin d’être finie, une victoire ce soir et un grand pas sera fait pour la montée. Je vois mal comment les Caennais pourront résister. Ils réalisent un début de championnat moyen avec trois victoires, deux nuls et quatre défaites. Surtout le SM Caen vient d’enchaîner une cinquième rencontre sans succès. C’est pourquoi je vous propose de miser sur une victoire tranquille TFC par au moins deux buts d’écart.

