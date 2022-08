PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 août - Ligue 1

Notre pronostic : le PSG ouvre le score et bat Monaco avec un but de Neymar (2.20 via MYMATCH)

Le Paris-Saint-Germain semble déjà innarêtable. Avec dix-sept buts inscrits en trois rencontres et un trio d’attaque qui, grâce notamment à un Neymar retrouvé, débute cet exercice en grande forme, le club de la capitale part de nouveau très largement favori ce soir. Le dispositif tactique mis en place par Christophe Galtier est pour l’instant très efficace, même si cela reste perfectible sur le plan défensif. A l’inverse, Monaco vit un mois d’août pénible. Les joueurs de Philippe Clément n’ont, en effet, remporté qu’un seul de leurs cinq premiers matches de la saison et ne parviennent pas à retrouver une réelle cohésion sur le terrain, comme en témoigne ce terrible revers subi face à Lens, la semaine dernière, à Louis II (1-4). Paris devrait faire le travail à domicile en s’imposant après avoir ouvert le score, avec un nouveau but de Neymar.

Pariez sur PSG - Monaco ici !

Les autres options :

Brest bat Montpellier (1.90)

Lyon ne perd pas à Reims et les deux équipes marquent (2.00)

Aston Villa bat West Ham (2.25)

Cologne bat Stuttgart (2.10)

Villarreal gagne à Getafe (1.92)

Cote totale des six paris du jour : 75.84