PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Liverpool gagne à Leicester et Salah marque (1.90)

Victoire obligatoire pour Liverpool ! Les Reds, dont le match face à Leeds a été reporté dimanche, ont vu Manchester City prendre le large, avec six points d’avance. Si cet écart reste hypothétique, les Citizens ayant joué une rencontre de plus, les joueurs de Jurgen Klopp doivent suivre la cadence. Et cette équipe adore jouer sous pression. En effet, les coéquipiers de Mohamed Salah, étincelant cette saison, font preuve d’une réelle force mentale quasiment à chacune de leurs sorties. En face, Leicester n’y arrive pas. Les Foxes n’ont remporté que deux de leurs huit dernières rencontres en championnat. S’ils ont frôlé la qualification à Anfield en EFL Cup la semaine dernière, il faut souligner que c’était face à une équipe bis de Liverpool et que ça n’a pas suffi. Je miserais donc sur une victoire des Reds avec un but de Salah (1.90).

Les autres options :

Tottenham s’impose à Southampton (1.90)

Crystal Palace bat Norwich et au moins deux buts dans la rencontre (1.82)

Cote totale des trois paris du jour : 6.57