PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 février – Ligue 2

Notre pronostic : Toulouse gagne à Grenoble (1.84)

Après une démonstration la semaine dernière face au Havre, les Toulousains se rapprochent de plus en plus d’une remontée en Ligue 1. En cas de succès ce soir à Grenoble, ils reprendraient trois points d’avance sur le PFC mais surtout, ils relégueraient Ajaccio, 3e, à six longueurs ! Un joli break pour le sprint final étant donné que seules les deux premières places du classement permettent une montée directe dans l’élite. Avec trois victoires d’affilées ainsi que sept points pris sur les neuf derniers déplacements je pense que le TFC va de nouveau gagner. Grenoble est au fond du trou et alors qu’on pensait les Grenoblois relancés après leur succès face à Niort, ils ont replongé à Nîmes (3-1). Ils sont 19e à quatre points de QRM, premier non-relégable. Je mise donc sur le succès à l’extérieur de Toulouse pour une belle cote de 1.84 !



Pariez sur Grenoble – Toulouse ici !



Les autres options :



Braga bat Santa Clara par au moins deux buts d’écart (2.25)



L’Atalanta bat la Sampdoria par au moins deux buts d’écart (2.05)



Grenade ne perd pas contre Cadix et moins de 2,5 buts (1.86)



Cote totale des quatre paris du jour : 15.79