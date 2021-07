PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 juillet Jeux Olympiques

Notre pronostic : le Japon ne perd pas face à la France et les deux équipes marquent (2.00)

Après un match d’anthologie face à l’Afrique du Sud et une victoire dans les toutes dernières minutes (4-3), la France n’a pas le droit à l’erreur si elle veut espérer voir les phases finales. Outsiders de cette rencontre, les Bleus peuvent dire merci à Teji Savnier et surtout à André-Pierre Gignac auteur d’un triplé il y a trois jours et déjà buteur sur pénalty contre le Mexique. Attention donc aux Japonais qui sont chez eux et ont gagné leurs deux premiers matches. Ils ne doivent pas perdre pour garder la première place de ce groupe A. Je ne les vois donc pas s’incliner contre cette Equipe de France qui a de grosses lacunes défensives. Je pense tout de même que les hommes de Sylvain Ripoll vont marquer également. Un pari pour doubler la mise !

Pariez sur France – Japon ici !

Les autres options :

L’Allemagne gagne face à la Côte d’Ivoire (2.05)

La Roumanie bat la Nouvelle-Zélande (2.15)

Cote totale des trois paris du jour : 8.82