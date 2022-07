PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 juillet - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: le PAOK bat le Levski Sofia par au moins deux buts d'écart (2.20)

Bien que battu 2-0 à Sofia à l'aller par le Levski, le PAOK n'a pas encore dit son dernier mot et espère bien renverser la tendance au retour à Salonique devant un public en fusion. Les Grecs n'ont chuté qu'en 1/4 de finale de la Ligue Europa Conférence la saison dernière face à Marseille (2-1 et 1-0) après avoir remporté leurs deux matches contre la Gantoise en 1/8 de finale, mais aussi éliminé Midtjylland ou encore Rijeka, des clubs pas forcément inférieurs au Levski. En phase de poule, le PAOK n'avait par ailleurs perdu qu'une seule rencontre. Son expérience européenne pourrait bien lui permettre de poser de sérieux problèmes aux Bulgares, plus novices à ce niveau. Le Levski a déjà perdu un match après deux journées de championnat, lors du derby face au CSKA. Je le vois une nouvelle fois souffrir à Salonique. Je ne serais pas du tout surpris que les Grecs parviennent à remonter leur handicap. Je vous propose donc de parier sur un succès du PAOK par au moins deux buts d'écart, ce qui vous permettrait de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

