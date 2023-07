PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 28 juillet - Pro League (Belgique)

Notre pronostic : Union Saint-Gilloise bat Anderlecht (2.00)

L'an dernier, l'Union Saint-Gilloise était passé tout près d'être sacré champion de Belgique après le scénario fou de la dernière journée. C'est finalement Antwerp qui avait été couronné. Également auteurs d'un joli parcours en coupe d'Europe, «les Apaches» ont réalisé une saison exceptionnelle, à laquelle personne ne pouvait s'attendre. Maintenant, ils seront attendus par leurs adversaires, et notamment lors de cette première journée de Jupiler Pro League, sur leur pelouse, face à Anderlecht. Malheureusement, ces derniers ne rayonnent plus comme ils ont pu le faire autrefois sur le championnat belge. En quête d'un nouveau titre de champion qui les fuit depuis 2017, les Mauves et Blancs peinent à se qualifier pour les places européennes, comme l'an dernier où ils ont terminé dans le ventre mou du classement. De plus, l'Union Saint-Gilloise domine de la tête et des épaules les confrontations directes puisqu'elle reste sur six victoires consécutives. Ce soir, la «Vieille Dame» aura l'occasion d'ajouter un succès à cette série.

Pariez ici sur Union Saint-Gilloise-Anderlecht !

Les autres options :

Shelbourne Dublin bat Cork City (2.15)

Banska Bystrica bat Podbrezova (1.84)

LASK bat Rapid Vienne (1.94)

Cherno More s'impose sur la pelouse de Levski Krumovgrad (1.98)

Viborg FF bat Lyngby (1.84)

Cote totale des six paris du jour : 55.92