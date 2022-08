PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 août – Liga – Espagne

Notre pronostic : l’Atlético de Madrid ne perd pas à Valence et les deux équipes marquent (2.35)

Cette troisième journée du championnat d’Espagne nous offre une belle affiche. Les deux équipes réalisent un début de saison identique, avec une victoire et une défaite. Valence est en pleine reconstruction et attend encore du renfort en cette fin de mercato, étant notamment en pôle pour accueillir Edinson Cavani. Les joueurs de Gennaro Gattuso pratiquent un jeu direct, avec un grand nombre de tirs. Mais ils affrontent aujourd’hui un adversaire qui excelle dans ce domaine. L’Atlético de Madrid peine tout de même à retrouver sa folie et ne parvient plus à enchaîner les bons résultats. Mais les Colchoneros aiment jouer les Valencians, contre qui ils n’ont plus perdu depuis près de huit ans. Dans une rencontre serrée, je les vois prolonger cette série d’invincibilité, même si les deux équipes devraient trouver le chemin des filets.

Les autres options :

L’Athletic Bilbao gagne sur la pelouse de Cadix (2.10)

Le Vitoria Guimaraes bat le Casa Pia (1.98)

Gil Vicente ne perd pas sur la pelouse du FC Vizela et les deux équipes marquent (2.45)

Cote totale des quatre paris du jour : 23.94