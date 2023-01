PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : le PSG bat Reims, n’encaisse pas plus de 1,5 but et Mbappé marque (1.90 via MYMATCH)

Les Parisiens ont besoin de retrouver la victoire en Ligue 1. A domicile tout va bien pour le PSG qui est invaincu, mais en déplacement, Paris reste sur deux défaites à Rennes et à Lens. Cette fois au Parc des Princes, il faudra éviter le match piège face à une équipe de Reims qui a été capable de prendre un point à l’aller (0-0). Cependant difficile de ne pas imaginer les coéquipiers de Kylian Mbappé s’imposer, eux qui sont à portée de tir du Racing Club de Lens. Justement je pense que le Français devrait une nouvelle fois marquer, lui qui vient d’entrer dans l’Histoire du PSG en étant le premier à inscrire un quintuplé sous la tunique parisienne. Pour gonfler un peu la cote, je ne vois pas Reims marquer deux buts dans la rencontre. Un MYMATCH coté à 1.90 !

Les autres options :

Lille ne perd pas à Nice et les deux équipes marquent (2.30)

La Juventus bat Monza par au moins deux buts d’écart (2.20)

Naples bat l’AS Rome et au moins deux buts (2.00)

Le Real Madrid bat la Real Sociedad et au moins deux buts (1.94)

Cote totale des cinq paris du jour : 37.30