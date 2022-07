PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 juillet - Argentine

Notre pronostic: Godoy Cruz bat Velez Sarsfield (2.05)

La première partie du championnat d'Argentine à 28 clubs est jusqu'ici beaucoup plus profitable à Godoy Cruz (6e) qu'à Velez Sarsfield (24e). Si le CDGCAT est bien placé, c'est surtout parce qu'il est le seul club ayant remporté tous ces matches à domicile, contre le Racing, Defensa y Justicia, Colon et Lanus (7 buts inscrits et 2 encaissés) depuis le début de la compétition. Il me paraît donc logique d'envisager une 5e victoire consécutive contre Velez qui n'est pas encore parvenu à s'imposer en déplacement et qui ne compte qu'un seul succès après dix journées, pour cinq nuls et quatre défaites. Si j'ai vu juste, vous pourrez doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

