PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 juin – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Van Rijthoven bat Opelka (1.96)

C’est un duel particulièrement équilibré. Tim Van Rijthoven est en train de réaliser une très belle saison sur herbe. Le Néerlandais a créé la surprise en s’imposant à S’Hertogenbosch, qui plus est en s’imposant contre trois membres du top 15 : Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime et Daniil Medvedev. Dans la lignée de cette énorme performance, le cent-quatrième joueur au classement ATP s’est imposé face à Delbonis au premier tour de Wimbledon, il y a deux jours, sans concéder de set. De bonne augure avant d’affronter un Reily Opelka en difficulté depuis deux mois. S’il a atteint les demi-finales à Genève, le Polonais s’est incliné à sept reprises sur ses dix derniers duels. Sa victoire face à Taberner au tour précédent a dû lui retirer un poids, lui qui n’avait plus gagné sur gazon depuis juillet 2019, surface sur laquelle il est beaucoup plus en difficulté. Dans ce contexte, je vous propose de miser sur un succès de Van Rijthoven. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.96).

