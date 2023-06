PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 juin – Virslïga - Lettonie

Notre pronostic : le FK Auda Kekava s’impose sur la pelouse du FK Metta/Lu à Riga (1.84)

Vos occasions de parier sur le foot sont de plus en plus rares, surtout lors des journées off de l’Euro Espoirs 2023. Mais si je dois choisir un seul match ce jeudi, je me dirige vers la Lettonie. Metta/Lu (6e de Virslïga), club de la capitale Riga, accueille sa bête noire Auda (5e). Le FKM vit actuellement une situation compliquée avec seulement un point pris lors des cinq dernières journées du championnat. La dynamique du FKA est bien meilleure : trois victoires et deux nuls sur la même période ! Par ailleurs Auda reste sur six succès consécutifs face à son adversaire du jour car je ne tiens pas compte de la défaite sur tapis vert il y a un an. Cette saison, les visiteurs ont déjà gagné à Riga (2-0 en mars) avant de confirmer fin mai à Kekava (3-1). Enfin, Metta/Lu est avant-dernier au classement à domicile alors que Auda n’a perdu que deux fois en dix déplacements. Pour toutes ces raisons… banco sur une victoire à l’extérieur pour presque doubler la mise !

Fiabilité : 60 %

