PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 mai – Roland Garros

Notre pronostic : Dominic Thiem bat Pedro Cachin (1.80)

C'est grâce au forfait de Rafael Nadal que Dominic Thiem a pu entrer directement dans le tableau final de Roland Garros sans avoir à recevoir une invitation ou à passer par les qualifications. Le double-finaliste ici Porte d'Auteuil en 2018 et 2019, n'évolue évidemment plus au même niveau mais peut être toujours redoutable. Pedro Cachin sait donc à quoi s'attendre. L'Argentin, 63e mondial, est un spécialiste de l'ocre et a obtenu ses meilleurs résultats à Madrid. Que ce soit en Challenger avec une finale ou lors du Masters 1000 avec un 1/8e de finale. Je pense que ce sera un très gros combat entre ces deux joueurs aujourd'hui. Je ferai tout de même confiance à l'Autrichien qui a de très bons souvenirs ici et devrait également avoir le soutien du stade. Une cote de 1.80 !

Les autres options :

Paire remporte au moins un set face à Norrie (1.66)

Zapata Miralles bat Schwartzman (1.64)

Nakashima bat Shapovalov (1.80)

Etcheverry bat Draper (1.74)

Karatsev bat Popyrin (1.64)

Au moins quatre manches entre Fils et Davidovich-Fokina (1.62)

Svitolina bat Trevisan (1.92)

Garcia bat Wang en deux manches (1.78)

