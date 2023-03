PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 29 mars – ATP Miami ¼ de finale

Notre pronostic : Jannik Sinner bat Emil Ruusuvuori en moins de 21 jeux (1.82)

Battu en 2020 à Canberra par Emil Ruusuvuori, Jannik Sinner a depuis remis les pendules à l’heure face au Finlandais : quatre matches, quatre victoires dont deux à Miami en 2021 et en 2022 et un seul set perdu. Sur la forme actuelle de l’Italien, il n’y a pas photo. Depuis son retour d’Australie, Sinner n’a perdu que deux rencontres sur seize, en finale de Rotterdam contre Daniil Medvedev et en ½ finale d’Indian Wells face au numéro 1 mondial Carlos Alcaraz. Il a par ailleurs dominé Djere, Dimitrov et Rublev sans sourciller, en moins de vingt jeux à chaque fois. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de parier sur l’Italien en moins de vingt-et-un jeux pour presque doubler votre mise de départ !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Carlos Alcaraz bat Taylor Fritz en moins de 22 jeux (2.20)

Aryna Sabalenka bat Sorana Cirstea en moins de 20 jeux (1.92)

Cote totale pour les trois paris du jour : 7.69

