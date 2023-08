PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 août – Coupe du Monde

Notre pronostic : la Colombie bat le Maroc et au moins deux buts (1.88)

Rien n’est joué dans ce groupe H. La qualification en huitième de finale se joue entre trois sélections. Alors que l’Allemagne s’avance en tant que grandissime favorite face à la Corée du Sud déjà éliminée, la Colombie et le Maroc s’affrontent. Avantage aux Colombiennes qui ont remporté leurs deux rencontres et qui peuvent donc s’assurer la première place de la poule avec un simple match nul. Ce qui leur permettrait également d’éviter la France et de rencontrer la Jamaïque pour le début de la phase finale. Le Maroc est dans la quasi-obligation de l’emporter tout en espérant un faux pas des Allemandes qui ont une différence de buts largement favorables (+5 contre -5). Avec ce qu’a montré la Colombie pour ce début de Coupe du Monde, je pense qu’elle devrait s’imposer avec au moins deux buts dans la rencontre pour une cote de 1.88 !

