PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 août - Ligue des champions

Notre pronostic: le Dynamo Kiev bat le Sturm Graz (2.10)

Tombeur de Fenerbahce au tour précédent (0-0 à Lodz en Pologne puis 2-1 après prolongation à Istanbul) le Dynamo de Kiev a surpris tous les observateurs. On pouvait en effet imaginer que la situation de guerre en Ukraine serait un lourd handicap pour les hommes de Mircea Lucescu dont le championnat n'a pas encore repris. Le supplément d'âme et bien sûr leur talent ont permis aux joueurs de la capitale ukrainienne de se qualifier en Turquie. Pour accéder aux barrages de la Ligue des champions avant d'envisager les phases de poule, ils doivent maintenant passer l'obstacle autrichien. Le Sturm Graz me semble légèrement inférieur à Fenerbahce. Le dauphin de Salzbourg la saison dernière n'a certes pas encore connu la défaite depuis le reprise mais ce match face à Kiev me paraît plus compliqué que les précédents. Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un succès ukrainien, même sur terrain "neutre" pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Qarabag bat Ferencvaros (2.10)

Bodo/Glimt bat Vilnius par au moins 3 buts d'écart (3.05)

L'Etoile Rouge bat Yerevan par au moins 3 buts d'écart (2.40)

Maccabi Haïfa bat Apollon Limassol et moins de 3,5 buts dans le match (2.05)

Cote totale pour les six paris du jour: 66.17

