PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 avril Ligue 1 – France

Trois matches avec les Bleus sans marquer pour Kylian Mbappé mais huit buts sur les neufs dernières journées ! Le meilleur réalisateur de Ligue 1 (20) doit être hyper motivé à l’idée de faire gagner son club ce soir contre Lille pour compter trois longueurs d’avance en tête du championnat. Rappelons de l’attaquant parisien était entré en cours de match lors du succès du PSG en 1/8 de finale de la Coupe de France face au LOSC (3-0) et avait fait basculé la rencontre en inscrivant deux buts. Un scénario similaire n’est pas à exclure surtout que cette fois Mbappé sera titulaire. Même si les Lillois n’ont perdu qu’une fois en championnat cette saison à l’extérieur (à Brest), il faut bien noter que les Dogues connaissent une petite baisse de régime au mauvais moment comme en témoigne leur défaite à domicile face à Nîmes lors de la dernière journée. Dans le money time, Paris ne devrait plus lâcher trop de points. Pour toutes ces raisons, je vous propose la victoire du PSG avec au moins un but de Kylian pour essayer de doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

