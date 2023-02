PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 février – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Chelsea bat Fulham et moins de 3,5 buts (2.10)

Le mercato de Chelsea a été dantesque et la direction des Blues attend des résultats rapidement car le club n’est que 10e du championnat à dix points des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Avec les arrivées de Badiashile, Joao Felix, Mudryk, Malo Gusto ou encore d’Enzo Fernandez, Chelsea a du beau monde pour essayer de se relancer. Il faudra un peu de temps pour trouver une cohésion avec tous ces nouveaux éléments. Toujours est-il que les Blues restent sur deux bons résultats avec un succès face à Crystal Palace et un nul à Liverpool. Fulham a perdu ses deux derniers matches de championnat et semble marquer le pas après un très bon début de saison. Les Cottagers pourraient avoir du mal à Stamford Bridge et c’est pour cela que je miserais sur un succès de Chelsea avec moins de 3,5 buts pour une cote de 2.10 !

