PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 janvier – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Arsenal ne perd pas face à Newcastle et les deux équipes marquent (1.94)

Voilà une très belle affiche du haut de tableau de Premier League ! Arsenal est auteur d’une saison exceptionnelle. Les Gunners ont remporté 14 de leurs 16 matches de championnat, restant actuellement sur une série de 5 succès d’affilée. Mikel Arteta a su créer une véritable force collective, où chaque joueur apporte sa plus-value. Même en l’absence de Gabriel Jesus à la pointe de l’attaque, le leader a inscrit sept buts depuis la reprise, le danger pouvant venir de Saka, Odegaard, Martinelli ou encore Nketiah. En face, Newcastle est la très belle surprise de cette Premier League. Alors que le mercato d’été n’a pas été aussi clinquant qu’attendu, les Magpies font partie des meilleures écuries du royaume. Après un début d’exercice poussif, ils ont enchaîné un quasi sans-faute depuis mi-octobre, prenant 19 points sur 21 possibles. Portés par un Almiron éblouissant, je les vois proposer une grosse adversité à l’Emirates Stadium. Je pense tout de même qu’Arsenal ne s’inclinera pas à domicile mais un nul est tout à fait envisageable.

Les autres options :

Fenerbahçe gagne sur la pelouse d’Antalyaspor et plus de 1,5 but dans le match (1.94)

Brighton gagne sur la pelouse d’Everton (2.10)

Cote totale des trois paris du jour : 7.90