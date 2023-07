PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 juillet - ATP Wimbledon

Notre pronostic : Gasquet bat Moutet en 3 ou 4 sets (1.76)

Un duel 100% Français d'entrée dans ce Wimbledon 2023 ! Mais, dans ce match, Richard Gasquet a un gros avantage : il aime le gazon. Quart de finaliste à Stuttgart, il aurait pu connaître le même parcours dans les autres tournois qu'il a disputés sur herbe s'il avait eu un tirage un peu plus clément, s'inclinant face au n°8 mondial, Jannik Sinner, à Halle et face à l'homme en forme Jordan Thompson, à Majorque. Des quatre grands chelems, Wimbledon est son favori et face à un Corentin Moutet qui a eu du mal depuis le début de l'année, suite à sa blessure au poignet, je pense que Gasquet à un net avantage vis-à-vis de son compatriote. Si le physique arrive à suivre, l'homme qui a décroché il y a peu sa 600e victoire sur le circuit principal devrait continuer l'aventure au moins un tour de plus en Grande-Bretagne.

