PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 juin ATP Roland-Garros

Notre pronostic : victoire de Federer en trois manches face à Cilic (2.50)

Roger Federer est de retour sur les courts. Pour son premier tour, il s’est montré en pleine forme avec des coups magiques qui nous ont fait plaisir contre Istomin (6-2, 6-4, 6-3). Le Suisse a, à peine, passé plus d’une heure et trente minutes sur le court. L’objectif du vainqueur 2009 est simple, gagner le plus de confiance possible pour Wimbledon. Roger sait bien que l'emporter ici Porte d’Auteuil est quasiment impossible vu son âge. Malgré tout, il peut encore aller loin dans le tournoi et a un adversaire à sa portée avec Marin Cilic. Le Croate a disposé d’Arthur Rinderknech pour son premier match en trois manches (7-6, 6-1, 6-2). On sait bien bien que l’ocre n’est pas la surface préférée du joueur de 32 ans, vainqueur de l’US Open 2014, même s’il a déjà atteint les quarts de finale en 2017 et 2018, années où il a joué des finales à Wimbledon puis à l’Open d’Australie. Je pense que Federer va largement dominer cette rencontre pour s’imposer en trois sets. Un beau pari coté à 2.50 !

