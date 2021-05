PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 mai Ligue 1 – France

Notre pronostic: Clermont s’impose à Grenoble (2.15).

Suite et fin de la 36e journée de Ligue 2 ce lundi avec ce choc entre Grenbole et Clermont. Le 4e qui accueille le 2e du classement. Mais la dynamique semble être clairement en faveur des Clermontois qui n’ont perdu qu’un seul de leurs 6 derniers matches. La semaine dernière, ils ont d’ailleurs réussi à l’emporter au bout du suspense contre Châteauroux (2-1) grâce à un doublé de Jason Berthomier. Cette équipe semble toujours aussi « riche » dans le secteur offensif avec aussi Dossou, Allevinah et Bayo. Alors que l’on rentre dans le money-time de cette semaine 2020-2021, je suis convaincu que les hommes de Pascal Gastien négocieront parfaitement ce déplacement. Surtout qu’ils doivent absolument l’emporter pour éviter que Troyes ne soit sacré aujourd’hui. Les Grenoblois viennent eux de rechuter en s’inclinant à Troyes (3-1) malgré un but d’Anthony Belmonte. C’est pourquoi je vous conseille de miser sur un succès de Clermont à Grenoble!

