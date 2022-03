PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 3 mars - Coupe d'Espagne 1/2 finale retour

Notre pronostic: le Betis bat le Rayo Vallecano et plus de 1,5 but dans le match (1.96)

Tout plaide en faveur du Betis (3e) face au Rayo Vallecano (12e) ce soir en 1/2 finale retour de la Coupe du Roi ! Les Sévillans se sont imposés 2-1 à l'aller à Madrid après une victoire et un nul en Liga: 3-2 en Andalousie et 1-1 dans la capitale espagnole. Invaincu cette saison en trois confrontations face à son adversaire du jour, le Betis devrait par ailleurs profitez de la très mauvaise passe du Rayo et de ses grandes difficultés à l'extérieur. En effet, les "Rouge et Blanc" restent sur cinq revers consécutifs et voyagent hyper mal: pire équipe d'Espagne avec seulement cinq points pris en championnat sur trente-six possibles en douze déplacements ! Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un succès du Betis et plus de 1,5 but dans le match... comme cela s'est produit neuf fois sur onze lors des rencontres du Rayo hors de ses bases en Liga cette saison.

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Bâle bat St Gall (1.88)

Tondela bat Mafra (2.00)

Bravo bat O. Ljubljana (3.05)

Cote totale pour les quatre paris du jour: 22.48

Pariez sur Betis - Rayo Vallecano ici