PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic : victoire de Marseille face à Strasbourg (1.90)

L’OM est en course pour l’Europe. 6e du classement avec un point de retard sur Lens, 5e, il faut gagner pour pouvoir accéder à cette place qualificative pour l’Europa Conference League. La série marseillaise est très bonne avec quatre rencontres sans défaite. de rang. Sampaoli a transformé l’équipe pour un jeu attrayant et plein d’envie. C’est ce qu’il faut à Marseille. En face Strasbourg ne gagne plus et pointe à la 15e place. Le maintien n’est pas encore assuré mais le matelas est confortable avec six points d’avance sur Nantes, 18e et barragiste. Avec quatre victoires de suite à domicile je pense que les Olympiens vont en ajouter une autre et vont se donner les moyens d’accéder à l’Europe ! C’est pourquoi je vous conseille la victoire de l’OM au Vélodrome pour une cote intéressante de 1.90 !

