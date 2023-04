PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Marseille bat Auxerre par au moins deux buts d’écart et l’AJA marque moins de 1,5 but (1.82)

Marseille est parvenu à garder sa 2e place en s’imposant à Lyon, bien aidé par un CSC des Gones. Peu importe, les trois points devaient être pris et cela a été le cas au bout d’une partie plutôt maîtrisée. Il faudra réussir à enchaîner face à Auxerre dont il faudra se méfier. L’AJA va bien avec dix points pris sur les douze derniers possibles. Les Auxerrois sont donc sortis de la zone rouge mais ne possèdent qu’un petit point d’avance sur celle-ci. Cependant, ce déplacement au Vélodrome risque d’être très compliqué et c’est pour cela que je ne les vois pas marquer plus d’un but. Je pense même que l’OM va s’imposer avec un écart significatif (1.82) !

Les autres options :

Monaco bat Montpellier et moins de 4,5 buts (1.82)

Rennes bat Angers par au moins deux buts d’écart avec un clean-sheet (2.35)

Manchester City gagne à Fulham par au moins deux buts d’écart et plus de 2,5 buts dans la rencontre (1.90)

Liverpool bat Tottenham et les deux équipes marquent (2.40)

Cote totale des cinq paris du jour : 35.50