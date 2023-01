PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 janvier – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Udinese bat l’Hellas Vérone (1.86)

Autant dire que ces deux équipes n’ont pas les mêmes ambitions pour cette fin de saison. L’Udinese joue l’Europe et même si le top 6 est quasiment hors d’atteinte avec neuf longueurs de retard avant cette journée, la 7e place occupée actuellement par les joueurs d’Andrea Sottil est qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Cependant la lutte fait rage pour tenter d’obtenir ce sésame et tous les matches vont compter, encore plus ceux disputés à domicile face à une équipe qui joue le rmaintien. L’Hellas Vérone ne compte que douze points depuis le début de la saison mais vient d’en prendre la moitié lors des trois dernières journées avec des succès dans son stade contre la Cremonese et Lecce, respectivement dernier et 15e de Série A. Cette fois cela me paraît bien trop compliqué pour les Véronais qui devraient s’incliner pour une cote de 1.86 !

