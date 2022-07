PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 juillet - Ligue 2

Notre pronostic: St Etienne ne perd pas à Dijon et les deux équipes marquent (2.20)

Relégués en Ligue 2 après des barrages perdus contre Auxerre, les Verts semblent avoir effectué un recrutement intelligent avec les signatures de cinq joueurs français qui connaissent la Ligue 2: Briançon, Cafaro, Chambost, Giraudon et Lobry. Des réglages doivent encore être effectués mais St Etienne est le favori pour un retour en Ligue 1 la saison prochaine (4.50) devant Metz, Bordeaux, le Paris FC, Caen... et Dijon. L'ASSE n'a chuté qu'une seule fois en préparation, contre Angers (4-1), après avoir battu Thonon-Evian (3-0) et Le Puy (1-0) mais concédé deux nuls face à Grenoble (1-1) et Bordeaux (1-1). De son côté, le DFCO, qui a battu St Appolinaire, Villefranche et Le Havre (1-0) mais été tenu en échec par Annecy (1-1), fait parti des outsiders possibles mais n'oublions pas qu'il n'y aura que deux montées en L1 à la fin de la saison. Les favoris sur le papier auront donc tout intérêt à être prêt le plus rapidement possible. Les Stéphanois ne doivent pas être mécontents de débuter en Bourgogne, là où ils réussissent très bien depuis dix ans: cinq victoires et un nul en six déplacements en Côte d'Or. Les Dijonnais vont-ils encore souffrir face à leur bête noire ? Pas impossible ! Je vous propose donc le N2 avec les deux équipes qui marquent pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

