PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 juin - ATP Eastbourne

Notre pronostic : Paul bat Barrère en deux sets (2.05)

Pour la première fois de sa carrière Grégoire Barrère se retrouve en demi-finale d'un tournoi ATP. Le Français, qui va faire son entrée dans le top 50 lundi, vient d'éliminer Miomir Kecmanovic après avoir sorti Ruusuvuori et Jarry. Le niveau va s'élever aujourd'hui avec Tommy Paul. L'Américain, déjà très bon au Queen's, a de nouveau enchaîné deux succès ici à Eastbourne en battant Baez et Wolf. Son jeu s'exprime très bien sur gazon où il avait atteint les huitièmes de finale de la dernière édition de WImbledon. Je pense que Paul est bien au dessus de Barrère et c'est pour cela que je miserais sur son succès en deux manches aujourd'hui pour plus que doubler la mise !

