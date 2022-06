PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 juin – ATP Wimbledon

Notre pronostic : Bonzi bat Brooksby en trois ou quatre sets (1.96)

Benjamin Bonzi commence à devenir un joueur très solide sur gazon. Il ne lui aura fallu qu’une heure et demie pour se défaire du Tchèque Zdenek Kolar au tour précédent, ne concédant que sept petits jeux. Le Français est donc dans la continuité de sa très bonne préparation après avoir atteint les quarts de finale à Stuttgart, qu’il n’avait pu jouer en raison de douleurs abdominales, et le dernier carré à Majorque. En pleine confiance, Bonzi a gagné en constance et peut légitimement croire en un beau parcours. Pour cela, il devra passer l’obstacle Jenson Brooksby. L’Américain vit une saison pénible sur herbe. S’il a rapidement écarté le doyen Mikhail Kukushkin lors du premier tour, il restait auparavant sur une série de trois défaites de rang, à S-Hertogenbosch, Londres et Eastbourne. Je ne vois pas la dynamique des deux joueurs s’inverser aujourd’hui et miserais donc sur un succès de Bonzi en moins de cinq sets. Un pari qui vous permet de presque doubler la mise (1.96).

Pariez sur Bonzi – Brooksby ici !

Les autres options :

Gasquet bat McDonald (2.20)

Ruusuvuori bat Van De Zandschulp (2.15)

Match en trois sets entre Golubic et Krejcikova (2.25)

Cote totale des quatre paris du jour : 20.86