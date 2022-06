PRONOS PARIS RMC Le pari football du jour du 30 juin – Copa Sudamericana

Notre pronostic : Sao Paulo gagne sur la pelouse d’Universidad Catolica (2.10)

Sao Paulo doit prendre une option dans ce match aller. L’actuel huitième du championnat brésilien souffle le chaud et le froid cette saison et a une fâcheuse tendance à partager les points, notamment lorsqu’il joue hors de ses bases. En effet, sur les neuf derniers déplacements, les joueurs de Rogério Ceni ont concédé le match nul à sept reprises. Toujours invaincus en Copa Sudamericana, ils restent supérieurs à leur adversaire du soir. Le CD Universidad Catolica réalise un exercice très moyen au sein de l’élite chilienne, pointant à la dixième place du classement (pour seize clubs) après quinze journées. S’ils sont plus à l’aise à domicile, les joueurs de Cristian Paulucci ont toutefois perdu leurs deux dernières rencontres devant leur public dans la compétition. Je ne les vois pas créer l'exploit ce soir et miserais donc sur un succès de Sao Paulo. Un pari qui vous permet de plus que doubler la mise (2.10).

