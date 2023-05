PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 mai - Roland Garros

Notre pronostic : H. Gaston élimine A. Molcan (2.60) !

C'est l'objectif de sa saison ! Hugo Gaston, 109ème au classement ATP, aborde son tournoi préféré, celui qui l'a révélé aux yeux du grand public : Roland Garros. Le Français de 22 ans s'est révélé en 2020, pendant la période Covid. 239ème joueur mondial, il a atteint les huitièmes de finale avant de tomber face a Dominic Thiem. Gaston a eu du mal a digérer et la période qu'il traverse est délicate, notamment à cause de son geste antisportif sanctionné par l'ATP à Madrid (il a volontairement laissé tomber une balle de sa poche lors d'un échange). Gaston sera opposé cet après-midi à Alex Molcan, joueur slovaque à portée qui n'a pas brillé depuis le début de saison sur terre battue. Compte tenu du contexte, du soutien qui sera apporté au Toulousain, je me dis qu'il est capable de faire la différence et de se qualifier pour le deuxième tour (2.60) ! Fiabilité : 69%

Pariez sur Gaston - Molcan ici

Autres options :

F. Ferro bat R. Peterson (2.20)

A. Bublik bat G. Zeppieri (2.00)

D. Kovinic bat L. Noskova (2.00)

Total des quatre paris du jour : 22.88