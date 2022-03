PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 mars - Coupe du monde

Notre pronostic: la Jamaïque bat le Honduras (1.94)

La Jamaïque n'a remporté qu'une seule victoire lors du tournoi finale pour la qualification au Mondial 2022... et c'était justement au Honduras (2-0). Je donnerais donc un avantage aux "Reggae Boyz" pour ce match "amical" entre l'avant-dernier et le dernier du groupe. En effet, les Honduriens n'ont toujours pas remporté le moindre succès lors du 3e tour de la zone CONCACAF et se sont inclinés à cinq reprises lors des huit derniers duels opposant ces deux sélections d'Amérique Centrale. Alors banco sur la victoire jamaïcaine pour tenter de doubler la mise !

Fiabilité : 60 %

Pariez sur Jamaïque - Honduras ici