PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 30 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Lyon ne perd pas contre Lille et les deux équipes marquent (1.94)

Après une série noire de six rencontres sans victoire avec seulement un seul point de pris, les Lyonnais ont enfin gagné un match la semaine dernière à Montpellier. Cela a été difficile pour l’OL qui s’en est sorti dans les derniers instants grâce à Alexandre Lacazette. Une bouffée d’air frais pour Laurent Blanc, le nouvel entraîneur de Lyon. Il faudra donc enchaîner face à une équipe lilloise très en forme et qui reste sur une série de trois victoires consécutives donc une spectaculaire le week-end dernier contre Monaco (4-3). Je vois les deux équipes marquer dans ce duel mais je me couvrirais avec Lyon qui ne perd pas pour presque doubler la mise.

Pariez sur Lyon – Lille ici !

Les autres options :

Nantes bat Clermont (2.00)

L’Union Berlin bat Mönchengladbach (2.05)

Osasuna bat Valladolid (1.90)

Le Real Sociedad ne perd pas contre le Betis Séville et les deux équipes marquent (2.20)

L’Atalanta gagne à Empoli (1.80)

La Lazio bat la Salernitana par au moins deux buts d’écart (2.05)

Manchester United bat West Ham et au moins deux buts (1.86)

Cote totale des sept paris du jour : 228.19