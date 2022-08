PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 août - Ligue 1

Notre pronostic: Lille bat Nice (2.00)

Il vaut mieux perdre une fois 7-1 que perdre sept fois 1-0 ! Lille (6e) accepte facilement cet adage. Après l'énorme claque subie face au Paris-SG, le LOSC s'est vite ressaisi en s'imposant 3-1 à Ajaccio. Le bilan des Dogues est plutôt satisfaisant depuis le début de la saison si l'on excepte bien sûr le match face aux champions de France. On ne peut pas en dire autant de Nice qui n'a toujours pas remporté la moindre rencontre en Ligue 1 depuis le début de la compétition et reste sur deux revers consécutifs sans marquer: 0-1 à Clermont et 0-3 dimanche après-midi contre Marseille. Enfin, les Aiglons ont dû avoir recours à une prolongation pour venir à bout des modestes Israéliens du Maccabi Tel-Aviv jeudi en Ligue Europa Conférence. L'enchaînement des matches et les résultats décevants n'incitent pas à l'optimisme pour les Niçois. Vu la dynamique des deux clubs, il me semble judicieux de parier sur un succès du LOSC pour tenter de doubler votre mise.

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Strasbourg bat Nantes (1.88)

Montpellier bat Ajaccio (2.05)

Monaco bat Troyes par au moins deux buts d'écart (1.84)

Marseille bat Clermont par au moins deux buts d'écart (1.98)

Cote totale pour les cinq paris du jour: 28.08

Pariez sur Lille - Nice ici