PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Lille ne perd pas à Rijeka et les deux équipes marquent (1.98)

Les Lillois se sont faits très peur au match aller à Pierre-Mauroy. Les Dogues avaient concédé l'ouverture du score avant de réagir et de s'imposer en toute fin de rencontre grâce à Zhegrova puis Yoro. Les joueurs de Paulo Fonseca avaient forcément la tête à ce match retour à Lorient ce week-end vu la fessée reçue au Moustoir (4-1). Le LOSC n'a vraiment pas le droit à l'erreur ce soir et je pense que les Nordistes vont faire le boulot. Les Croates n'ont pas dit au revoir à tous leurs espoirs, loin de là. Ils vont prendre leur chance dans leur stade pour essayer de réaliser l'exploit. Je m'attends à une belle rencontre et je jouerais le N2 (Lille ne perd pas) avec les deux équipes marquent pour presque doubler la mise !

