PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 décembre – Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Arsenal ne perd pas à Brighton et les deux équipes marquent (2.00)

Arsenal n’en finit plus d’impressionner ! Les Gunners continuent de monopoliser la place de leader de Premier League en enchaînant les succès. Ils ont notamment remporté le derby face à West Ham il y a cinq jours, pour leur retour à la compétition. Mikel Arteta a définitivement trouvé la bonne formule et peut compter sur un effectif qui pratique un très beau football, avec des forces multiples à chaque ligne. Il faudra toutefois se méfier de Brighton. D’abord parce que les Seagulls réalisent une excellente saison, installés à la 7e place. Mais aussi parce qu’ils performent face aux grosses écuries (victoire contre Manchester United, nul contre Liverpool et Newcastle). Il se sont notamment imposés à l’Emirates Stadiulm en EFL Cup, face à un onze adverse largement remanié. Arsenal ne devrait pas s’incliner aujourd’hui mais je vois Brighton trouver le chemin des filets et, pourquoi pas, obtenir le point du nul.

