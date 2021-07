PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 juillet Ligue 2 - France

Notre pronostic : victoire de Nîmes face à Dijon (2.05)

Duel attendu entre deux clubs qui étaient en Ligue 1 la saison dernière. Les Dijonnais, derniers, sont logiquement descendus après une saison catastrophique avec seulement quatre petites victoires au compteur et quatorze points de retard sur le 19e et adversaire du jour. Le DFCO ne s’est pas remis de cette période et continue dans cette voie. En matches de préparation, Dijon n’a pas gagné une seule fois en cinq duels et a même connu quatre défaite avant de s’incliner une nouvelle fois lors de la première journée face à Sochaux (1-3). Les Nîmois ont donc une très belle carte à jouer aujourd’hui pour aller chercher les trois points. Ils restent sur un bon nul à Bastia (1-1) et ont donc engendré une quatrième rencontre sans revers. C’est pourquoi je les vois s’imposer à domicile face à Dijon pour doubler la mise !

