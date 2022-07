PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 juillet – Trophée des Champions

Notre pronostic : le PSG bat le FC Nantes et moins de 4,5 buts (1.88)

Tradition oblige, c’est le Trophée des Champions qui va ouvrir la saison des clubs de l’élite. Cette année ce sont donc le PSG, champion de France, et le FC Nantes, vainqueur de la coupe qui s’affrontent. Les Parisiens sont très largement favoris de cette rencontre et ce même si Mbappé est suspendu. L’attaque devrait être composée de Sarabia, Messi et Neymar. L’Argentin et le Brésilien ont montré de très belles choses lors des matches de présaison et semblent en forme. Ils devraient pouvoir s’illustrer ce soir. Les Nantais ont soufflé le chaud et le froid en gagnant contre Lorient et à Caen, et en perdant face à Guingamp et Rennes. Je pense donc que Paris va s’imposer mais je miserais sur moins de 4,5 buts. Je ne vois pas un spectacle flamboyant à Tel-Aviv pour une cote de 1.88 !

