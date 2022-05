PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 mai – ATP Roland Garros ¼ de finale

Notre pronostic : Djokovic bat Nadal en quatre ou cinq sets (2.10)

Dès le tirage au sort, on avait coché ce quart de finale probable ! Il aura bien lieu aujourd’hui entre deux des meilleurs joueurs de tous les temps. Rafael Nadal est évidemment le maître des lieux après ses treize titres Porte d’Auteuil. Il sort d’un énormissime combat face à Félix Auger-Aliassime en quatre heures et vingt-trois minutes. Le Majorquin s’en est sorti en cinq manches au mental. On connaît les qualités de « Rafa ». Il ne lâche rien et devrait encore se battre jusqu’au bout face à Djokovic. L’Espagnol a envie de prendre sa revanche de l’an passé. Le Serbe s’était imposé au bout de la nuit en quatre manches après une bataille de plus de quatre heures. Le numéro un mondial est tranquille depuis le début de ce Roland Garros avec des victoires en trois manches contre Nishioka, Molcan, Bedene et Schwartzman. Il arrive donc plus frais que son adversaire avec à peine plus de huit heures passées sur le court soit trois de moins que Nadal. C’est pourquoi je pense que Djokovic va s’imposer. Cependant je ne vois pas une rencontre en trois sets donc je vous propose ce succès en quatre ou cinq manches pour plus que doubler la mise !

Pariez sur Djokovic – Nadal ici !

Les autres options :

Alcaraz bat Zverev et moins de 38,5 jeux (1.80)

Trois sets entre Trevisan et Fernandez (2.30)

Trois sets entre Gauff et Stephens (2.30)

Cote totale des quatre paris du jour : 20.00