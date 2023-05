PRONOS PARIS RMC Le pari du jour du 31 mai – Ligue Europa – Finale

Notre pronostic : Séville remporte la Ligue Europa contre la Roma (1.85)

On en est à se demander si un jour une équipe parviendra à battre le FC Séville dans une finale de Ligue Europa. Le club andalou détient un record qui n’est pas près d’être battu dans cette compétition : six victoires en six finales (2006, 2007, 2014, 2015, 20126 et 2020) ! En vingt ans on compte onze succès espagnols en C3 dont huit depuis 2010. Et les deux seules fois où un club espagnol a perdu en finale, c’était face à un autre club espagnol : l’Athletic Bilbao contre l’Atletico de Madrid et l’Espanyol Barcelone face… à Séville ! La tâche de la Roma s’annonce donc très compliquée surtout que les Italiens n’ont gagné aucune Ligue Europa au 21e siècle et n’ont disputé qu’une finale, avec l’Inter en 2020 face à… Séville ! Alors même si José Mourinho est aussi un spécialiste des succès en finale de Coupe d’Europe (Porto x 2, Inter, Manchester United… et Roma la saison dernière en Ligue Europa Conférence), je donne un léger avantage aux Espagnols. Et pourquoi pas aux tirs au but comme en 2007 et en 2014 ? A vous de voir !

Fiabilité : 60 %

Les autres pronostics sur Séville - Roma

Pari sûr : 1N (1.40)

Pari de folie : Séville gagne aux tirs au but (8.00)

MyMatch : 0-0 à la mi-temps et 1N (2.85)

Pariez sur Séville - Roma ici